Uber teilte mit, dass die selbstfahrenden Wagen wieder in San Francisco, aber auch in den Bundesstaaten Arizona und Pennsylvania unterwegs sind. Das Unternehmen hatte seine Roboter-Autos, bei denen immer auch ein Fahrer im Auto sitzt, nach einem Unfall in Arizona vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.

Bei dem Zusammenstoß am Freitag wurde niemand ernsthaft verletzt. Das selbstfahrende Auto war nach der Kollision auf die Seite gekippt. Laut Polizei hatte der Fahrer des anderen Autos dem Uber-Testwagen die Vorfahrt genommen.

Ubers Kerngeschäft ist, Fahrten in Privattaxis zu vermitteln. Das Unternehmen arbeitet aber schon länger daran, seinen Service auch mit selbstfahrenden Autos anzubieten. Tests dazu laufen in San Francisco und Pittsburgh.