Die Regierung genehmigte die Siedlung an einem Ort, nicht weit von Ramallah, mitten im Westjordanland. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, dass das ein Ersatz sein soll für die Siedlung, die letzten Monat abgerissen werden musste, weil sie illegal auf palästinensischen Grundstücken gebaut worden war. Netanjahu erfüllt damit ein Versprechen an die radikalen Parteien in seiner Regierungskoalition.