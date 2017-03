Er sagte bei einem Auftritt in Istanbul an Merkel gerichtet wörtlich: "Auch du wendest derzeit Nazi-Methoden an, gegen meine türkischen Geschwister in Deutschland und gegen meine Abgeordneten". Dabei bezog sich Erdoğan auf das Verbot von Auftritten türkischer Minister in Deutschland. Es gibt kein generelles Auftrittsverbot, einzelne Kommunen haben aber AKP-Wahlkampfveranstaltungen mit Ministern aus unterschiedlichen Gründen abgesagt.

Andere AKP-Mitglieder hatten schon den beiden Ländern Deutschland und den Niederlanden Nazi-Methoden vorgeworfen. In Richtung Niederlande hat Erdoğan in seiner Rede heute auch noch mal nachgelegt. Er sagte, die Niederländer würden ohne zu zögern auch Gaskammern und KZs bauen, derzeit trauten sie sich das aber nicht.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte der Passauer Neuen Presse, die unsäglichen Vorwürfe und absurden Vergleiche der letzten Wochen aus der Türkei ärgerten ihn. Er habe seinem türkischen Kollegen deshalb deutlich gemacht, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Wörtlich sagte Gabriel dann noch: "Wir sind tolerant, aber wir sind nicht blöd."

Der neue SPD-Chef Martin Schulz nannte die Nazi-Äußerungen eine Unverfrorenheit: