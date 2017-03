Ein internationales Forscherteam wollte Anhand der Essensreste zwischen den Zähnen und Spuren von bestimmten Bakterien herausfinden, was die Neandertaler vor rund 40.000 bis 50.000 Jahren gegessen haben und wie sie gelebt haben. Das Ergebnis: Es gab nicht den typischen Neandertaler. Sie lebten so, wie es in einer Region möglich war. Im Zahnbelag von Neandertaler-Überresten in Spanien fanden die Forscher Hinweise darauf, dass sich die Neandertaler komplett vegetarisch ernährten: von Nüssen und Pilzen, aber auch von Moos und Baumrinde. Die Neandertaler dort lebten in einer Waldregion, in der sich wohl nichts anderes fand. Dagegen lebten Neandertaler in Belgien zu ihrer Zeit in einer Steppenlandschaft. Dort gab es Wollnashorn und Mufflon-Schaf zu essen.

Der Zahnbelag gibt aber noch andere Hinweise auf das Leben der Neandertaler; zum Beispiel, dass einer von ihnen in Spanien chronisch krank war. Dagegen kauten sie wohl Pappelholz als eine Art Natur-Aspirin. Aber das war nicht das einzige, was die Neandertaler konsumiert haben, um das Wohlbefinden zu steigern.