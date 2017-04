Der brititsche DJ Paul Oakenfold legt am Dienstag auf dem Mount Everest auf, und zwar im Basis-Camp auf fast 5.400 Metern Höhe. Gerade ist die Bergsteiger-Saison dort in vollem Gange. Oakenfold ist schon im Basislager angekommen - nach einer zehntägigen Wanderung. Sein Equipment haben allerdings Sherpas für ihn getragen. Oakenfold hat angekündigt, dass sein Event eher eine Sitz-Veranstaltung wird. Die Luft sei so dünn, dass man schnell außer Atem komme. Kritiker meinen, laute Musik habe in der Natur und in den Bergen nichts zu suchen.

Oakenfold sammelt mit seiner Aktion Geld für Überlebende des Erdbebens in Nepal vor zwei Jahren. Eine Webseite für Elektromusik schreibt, Oakenfold könne Vorreiter sein, in Zukunft mehr Musik in den Bergen zu machen. Oakenfold hat übrigens auch schon die Elektro-Musik nach Ibiza gebracht.