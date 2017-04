Nächste Woche will sie dazu ein Programm vorstellen, der Welt am Sonntag liegen die Pläne schon jetzt vor. Laut der Zeitung will die EU-Kommission vorschlagen, dass es überall in Europa ein Mindesteinkommen gibt. Außerdem sollen junge Menschen nicht mehr als vier Monate ohne Job oder Ausbildung sein. Männer sollen motiviert werden, eine Auszeit vom Beruf zu nehmen, wenn sie Kinder haben und Eltern sollen ein Recht darauf bekommen, in Teilzeit zu arbeiten, bis die Kinder zwölf Jahre alt sind, und dann wieder voll in den alten Job einsteigen können. Die bisherige Richtlinie zu Elternzeit soll entsprechend überarbeitet werden.

Bis solche Regeln tatsächlich EU-weit eingeführt werden, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern. Erst müssen alle Staaten zustimmen und allein in Deutschland wird über Themen wie das Rückkehrrecht aus der Teilzeit innerhalb der Regierung heftig gestritten. Viele Länder wollen nicht, dass die EU sich in die Sozialpolitik einmischt. Osteuropäische Länder fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Am stärksten hatte sich Großbritannien gesträubt. Da die Briten die EU ja bald verlassen wollen, hat die EU-Kommission das Thema wieder angeleiert. Sie will, dass die EU auf einer starken Basis steht, mit besseren Arbeits- und Lebensbedingungen. Die südeuropäischen Staaten finden diese aktive Sozialpolitik der EU-Kommission gut.