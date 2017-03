Das haben Forscher des University Colleges in London bei einem Simulations-Experiment festgestellt. Dabei mussten ihre 24 Teilnehmer sich am Bildschirm zu einem Ziel im Zentrum Londons bewegen - und zwar in einigen Durchläufen mit Navi und in anderen mussten sie ihren Weg selbst auf der Karte am Bildschirm suchen. Dabei haben die Forscher ihre Gehirne gescannt.

Raus kam: Bei Teilnehmern, die sich ihre Route ohne Navi gesucht haben, hat das Gehirn verstärkt gearbeitet - und zwar im Hippocampus und im vorderen Teil des Großhirns. Diese Areale sind dafür zuständig, alternative Routen zu vergleichen und auszuwählen. Und jedes Mal, wenn die Test-Teilnehmer ohne Navi in eine neue Straße eingebogen sind, stieg in den Hirnarealen die Aktivität. Wenn die Test-Teilnehmer aber das Navi benutzt haben, war in ihren Hirnarealen keine gesteigerte Aktivität zu erkennen. Dann hatte ihr Gehirn sozusagen kein Interesse am Straßennetz.

Daraus schließen die Forscher, dass ein Navi es unserem Gehirn schwer macht, das Straßennetz einer Stadt besser kennenzulernen. Sie berichten darüber im Fachmagazin Nature Communications.