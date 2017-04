Der chinesische Weltraumfrachter "Tianzhou 1" ("Himmlisches Schiff") hat erfolgreich an das Raumlabor "Tiangong 2" ("Himmelspalast") angedockt. Damit hat der Frachter das erste von drei Kupplungsmanövern erfolgreich absolviert.

Weder auf dem Frachter noch im Labor sind gerade Menschen. Es ist der erste unbemannte Nachschubflug im chinesischen Weltraumprogramm. Wie der Chefdesigner des Raumtransporters, Bai Mingsheng, im chinesischen Staatsfernsehen erklärte, werden die drei Kupplungs-Tests insgesamt zwei Monate dauern. Dabei dockt der Frachter an die beiden Dockingstationen vor und hinten am Labor an und testet zum Schluss auch eine neue automatische Schnell-Kupplungs-Technologie, die nur sechs Stunden dauern soll.

Danach wird "Tianzhou 1" zurück zur Erde fallen und wahrscheinlich in der Atmosphäre verglühen. Wenn alles wie geplant klappt, wäre das Ganze ein wichtiger Meilenstein für das chinesische Raumfahrtprogramm: