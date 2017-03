Wer viel hat, der kann auch viel geben.

Nach diesem Prinzip wollen reiche New Yorker freiwillig mehr Steuern zahlen. In einem Brief an den demokratischen Gouverneur ihres Bundesstaates fordern sie die Steuererhöhung für Millionäre. Unterzeichnet haben etwa Steven Rockefeller und Abigail Disney. Das Geld solle verwendet werden, um Obdachlosen zu helfen oder Schulen und Straßen zu bauen, heißt es in dem Brief. Außerdem wird vorgeschlagen, eine höhere Steuerklasse für Top-Verdiener einzurichten. Das würde nach ihren Berechnungen rund zwei Milliarden US-Dollar einbringen

"Jetzt ist die Zeit, langfristig in die Stadt zu investieren. Wir müssen Armut bekämpfen und Gebäude, Brücken, Tunnel und Straßen sanieren." Auszug aus dem Brief

Mehrere Organisationen hatten vorher schon den gleichen Vorschlag gemacht, unter anderem das Fiscal Policy Institute. Das hatte letztes Jahr einen Bericht vorgelegt, wonach die Einkommensunterschiede in New York so groß sind wie nirgendwo sonst in den USA.

Um das Steuerrecht zu ändern, braucht es aber die Zustimmung beider Kammern im Staat. Die Demokraten haben die Mehrheit im Unterhaus und finden die Idee gut. Dagegen sträuben sich die Republikaner gegen das Vorhaben. Sie haben im Senat die Mehrheit.

Der Vorschlag kam schon oft

Reiche haben schon öfter dafür geworben, dass ihre Steuern erhöht werden - etwa in Deutschland, Österreich und Frankreich. Auch in den USA ist das Thema alles andere als neu. Der Multi-Milliardär Warren E. Buffet hat schon vor mehreren Jahren gefordert, dass Superreiche stärker vom Staat zur Kasse gebeten werden. Eine Alternative zu Steuern sind Spenden. 2010 hatte viele Milliardäre in den USA die Aktion The Giving Pledge gestartet, in der sie versprachen, einen Teil ihres Vermögens zu spenden. Kritiker sagen allerdings, es sollten nicht Reiche sein, die bestimmen, wohin das Geld geht, sondern der Staat - und zwar über Steuern. Mehr zum Thema: