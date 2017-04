Händchenhalten gegen Schwulenfeindlichkeit

In den Niederlanden haben Politiker, Polizisten und Fußballer gegen schwulenfeindliche Gewalt protestiert - [indem sie Händchen hielten|http://www.spiegel.de/panorama/justiz/niederlande-solidaritaetsaktion-nach-homophober-attacke-in-arnhem-a-1141770.html].

Der Hintergrund: In Arnheim, an der Grenze zu Deutschland, wurden am Wochenende zwei schwule Männer von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen. Wer wen zuerst angegriffen hat und aus welchen Motiven, ist noch unklar. Die beiden Männer sagen, sie seien ohne Grund angegriffen worden.

Das hat eine niederländische Journalistin dazu gebracht, alle Männer des Landes zu einer Solidaritätsaktion aufzurufen - sie sollten Hand in Hand auf die Straße gehen. Spitzenpolitiker wie Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem sind diesem Aufruf gefolgt, außerdem Schulklassen, Fußballmannschaften und viele andere. Auch männliche Mitarbeiter der niederländischen Uno-Vertretung in New York ließen sich dabei fotografieren, wie sie händchenhaltend über einen Zebrastreifen gingen.