Dass Wilders den zeitweise für möglich gehaltenen Wahlsieg nicht schaffte, lag nach Angaben von Wahlforschern auch an der hohen Wahlbeteiligung. Sie lag bei rund 80 Prozent.

Regierungsbildung: schwierig

Weil es in den Niederlanden keine Sperrklausel wie die deutsche Fünf-Prozent-Hürde gibt, reicht ein kleiner Anteil der Stimmen aus, um einen Platz in der "Tweede Kamer" (Zweiten Kammer) zu erobern. Die Regierungsbildung könnte sich nun entsprechend schwierig gestalten.

Merkel gratuliert

Viele Spitzenpolitiker in Europa sind erleichtert, wie die Wahl in den Niederlanden ausgegangen ist. Bundeskanzlerin Merkel hat Rutte gratuliert und erklärt, sie freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn und Europäer.

Frankreichs Präsident François Hollande sagte, Offenheit, gegenseitiger Respekt und der Glaube an die Zukunft Europas seien die einzig wahre Antwort auf nationalistische Bestrebungen.

Nächste Wahl: Frankreich

Jetzt folgt der Blick nach Frankreich. Dort wird im April und Mai in zwei Wahlgängen die Nachfolge von Präsident François Hollande bestimmt.

Die europafeindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen dürfte zumindest in die Stichwahl kommen. In Frankreich stimmte Marine Le Pen vom Front National ähnliche antieuropäische und islamfeindliche Töne wie Geert Wilders an.