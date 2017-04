In Nordkorea feiert die Führung gerade den Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung.

Das Staatsfernsehen zeigte tausende Soldaten, die über den zentralen Platz in der Hauptstadt Pjöngjang marschierten. Auch Panzer und Raketensysteme werden präsentiert.

Das ganze findet statt vor dem Hintergrund großer Spannungen mit den USA.

Im Ausland wird befürchtet, dass der aktuelle Staatsführer, Kim Jong Un, den Feiertag nutzen könnte, um einen weiteren Atomwaffentest durchzuführen. Nach Angaben der John-Hopkins-Universität in den USA zeigen Satellitenbilder seit Tagen Aktivitäten auf einem Testgelände in Nordkorea. Washington hat deshalb einen Flugzeugträger in die Region geschickt.

Die USA und ihre Verbündeten fordern ein Ende des Programms - sie halten es für eine Bedrohung.

Staatsgründer Kim Il Sung wäre 105 Jahre alt geworden. Sein Geburtstag wird in Nordkorea als Tag der Sonne bezeichnet. Um den Staatsgründer und seine Nachfolger wird in dem isolierten Land ein intensiver Personenkult betrieben.

Kim Il Sung gründete die Demokratische Volksrepublik Korea, wie Nordkorea offiziell heißt, im Jahr 1948.