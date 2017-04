Nordkorea bezeichnet Trump als brutal

Nordkorea hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump als brutaler und aggressiver als die seines Vorgängers Barack Obama bezeichnet. Der nordkoreanische Vize-Außenminister sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press, sein Land sei bereit in den Krieg zu ziehen, wenn es das sei, was Trump wolle. Man werde weiter an dem Atomwaffenarsenal arbeiten.

Für den Fall eines Militärschlages drohte Nordkorea den USA mit Vergeltung. Es werde "atomarem Donner und strafende Blitze" geben, um den Feinden "den Geschmack eines echten Krieges" zu geben.



Sollte es soweit kommen, befürchtet der Nordkorea-Experte Rüdiger Frank verheerende Konsequenzen. "Am Ende wird die koreanische Halbinsel ein rauchendes Trümmerfeld mit Millionen von Leichen sein, von den geopolitischen Konsequenzen ganz zu schweigen", sagte Frank der Detschen Presse Agentur. Dabei wäre Nordkorea seiner Ansicht nach sogar bereit, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln. Dazu müsse der Westen aber verstehen, dass Pjöngjang bestimmte Garantien brauche, sagte der Leiter des Ostasieninstituts der Universität Wien.