Langsam hat Brent Delta ausgedient und der Betreiber Shell muss die Plattform zurückbauen. Der Teil über der Wasseroberfläche soll in den nächsten Monaten von einem riesigen Arbeitsschiff abtransportiert werden - doch die Fundamente würde Shell am liebsten einfach stehen lassen. Wie das Magazin Technology Review berichtet, hofft der Ölkonzern jetzt auf eine Erlaubnis der britischen Regierung, in deren Ausschließlicher Wirtschaftszone die Plattform steht. Der ehemalige britische Energieminister sagt, die Fundamente könnten der Umwelt sogar nützen. Denn die Betonpfeiler sind eine Art künstliches Riff, an dem sich in den letzten Jahrzehnten Algen, Muscheln und Fische angesiedelt haben.

Kritiker glauben aber, dass es hauptsächlich Shells Firmenkasse helfen würde, wenn die Pfeiler stehen bleiben. Ein Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven argumentiert, dass die Arten, die dort leben, in der Nordsee normalerweise kaum vorkommen und die natürliche Artenvielfalt stören könnten.