Seit den 70er Jahren werden Noten von Studenten an deutschen Hochschulen immer besser - Forscher aus Flensburg sprechen sogar von einem "Trend zur Noteninflation". Auch der Deutsche Wissenschaftsrat hat davor schon gewarnt.

Die Forscher haben in einem dreijährigen Projekt Hunderttausende von Examensnoten zwischen 1960 und 2013 verglichen und Gruppeninterviews mit Prüfern geführt. Die Ergebnisse haben sie in dem Buch "Noten an Deutschlands Hochschulen" (Springer-Verlag) veröffentlicht.

Besonders stark verbessert haben sich demnach etwa die Noten von Deutsch-Lehramts-Studenten (um eine ganze Schulnote), in Biologie war es weniger stark (um eine halbe Schulnote). Dafür hatten Biologie-Absolventen zu 60 Prozent eine Eins vor dem Komma - ähnlich wie Psychologie-Absolventen -, während Juristen seit jeher im Durchschnitt eine 4,0 bekommen, sagen die Forscher.