Eine Oxfam-Studie zeigt, dass die 20 größten europäischen Banken rund ein Viertel ihrer Gewinne in Steueroasen machen - also in Ländern, in denen die Steuersätze besonders niedrig sind: zum Beispiel in Luxemburg, Irland oder Hongkong.

Auffällig ist auch, dass die Banken in solchen Steueroasen wenig bis gar keine Mitarbeiter haben. Als ein Beispiel wird in der Studie die französische Bank BNP Paribas genannt. Sie hat 2015 134 Millionen Euro Gewinn auf den Cayman Inseln gemacht - steuerfrei und ohne dort einen einzigen Mitarbeiter zu beschäftigen.

Die Praktiken der Banken sind nicht illegal. Oxfam kritisiert aber, dass die Steuereinnahmen am Ende den Ländern fehlen, in denen die Banken ihre Gewinne tatsächlich machen.