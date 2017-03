Sie sind nach dem früheren Paragrafen 175 verurteilt worden, der von den Nationalsozialisten verschärft und im Strafgesetzbuch übernommen wurde. Erst 1994 wurde er in Westdeutschland abgeschafft, in der DDR bereits 1968. Bis dahin waren zehntausende Homosexuelle wegen ihrer Sexualität verurteilt worden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen fordert jetzt eine schnelle Rehabilitierung der Verurteilten. Ein entprechendes Gesetz müsse unbedingt noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden, heißt es in einem offenen Brief der Juristen an Angela Merkel und die Fraktions-Chefs der Union und der SPD.

Ein entsprechender Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas hing seit einem halben Jahr in der Ressort-Abstimmung. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett den Entwurf beschließen. Er sieht die Aufhebung aller nach dem 8. Mai 1945 gesprochenen Urteile wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen vor. Betroffene sollen zudem eine Entschädigung von pauschal 3000 Euro pro Urteil und zusätzlich 1500 Euro pro erlittenem Jahr Haft erhalten. Maas sprach von noch etwa 5000 Männern, die einen persönlichen Anspruch geltend machen könnten.