In diesen Minuten schließen in den Niederlanden die Wohllokale.

Jetzt werden die Stimmen für die Parlamentswahl ausgezählt - per Hand. 28 Parteien sind insgesamt im Rennen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird erwartet zwischen Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD und dem Rechtspopulisten Geert Wilders von der PVV. Beobachter erwarten stabile Prognosen gegen Mitternacht.

Einem Meinungsforschungsinstitut zufolge ist die Wahlbeteiligung dieses Mal höher als sonst. Demnach hatten knapp zwei Stunden vor Wahlschluss 69 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Beim letzten Mal waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 60 Prozent.

Nach letzten Umfragen von gestern büßte Wilders' Partei - in der nur er selbst Mitglied ist - zuletzt an Zustimmung ein. Sie konnte demnach mit bis zu 14 Prozent rechnen. Die Regierungspartei von Rutte kann demnach leicht von dem diplomatischen Streit mit der Türkei profitieren - und lag gestern bei bis zu 20 Prozent an erster Stelle. Die Wahlforscher betonten aber: Das Rennen ist noch offen.

