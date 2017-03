Die EU-Kommission hat schon länger die Idee, ein einheitliches PKW-Maut-System in Europa einzuführen - und diese Idee wird jetzt konkreter.

Verkehrskommissarin Violeta Bulc sagte der "Welt am Sonntag", sie werde Ende Mai Gesetzesvorschläge machen. Ziel sei es, dass Autofahrer in Zukunft alle Straßen in Europa nutzen könnten, ohne anhalten zu müssen. Die Gebühren sollten automatisch abgebucht werden, entweder über ein Prepaid-System oder über monatliche Abrechnungen. Bulc sagte auch, die Gebühren könnten nach der Anzahl der gefahrenen Kilometer erhoben werden und danach, wie stark jemand die Umwelt mit seinem Auto belastet.

Gestern hatte der Bundestag die PKW-Maut beschlossen. Österreich und andere Nachbarländer Deutschlands befürchten, dass unterm Strich nur EU-Ausländer zahlen müssen, weil deutsche Autofahrer über die Kfz-Steuer entlastet werden.