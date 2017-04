Das soll sich am Samstag ändern: Die Unesco hat weltweit zum sogenannten "March for Science" aufgerufen. Tausende Menschen in mehr als 500 Städten wollen für mehr Anerkennung der Wissenschaften und gegen die Verbreitung falscher Thesen demonstrieren. In Deutschland sind 20 Protestmärsche geplant. Der Hauptprotestzug findet in den USA statt und soll direkt am Weißen Haus in Washington vorbeiziehen - damit auch Präsident Donald Trump etwas von ihm mitbekommt. Er gilt als forschungsfeindlich: Den Klimawandel nennt er eine "Ente" und er lässt sich öfter zu wissenschaftlich nicht belegbaren Thesen hinreißen.

Laut der deutschen Unesco-Kommission ist Wissenschaftsfeindlichkeit nicht nur in den USA ein Problem, sondern in vielen Ländern. Wissenschaftler würden bedroht und der Wert wissenschaftlicher Forschung grundlegend in Frage gestellt. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte der Physiker und Journalist Ranga Yogeshwar, die Wissenschaftler sollten sich stärker in politische Diskurse einmischen und eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Besonders in Zeiten wie diesen, mit Präsidenten wie diesen.