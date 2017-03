Allerdings kann Alkohol offenbar unter bestimmten Umständen unsere Erinnerung schützen - zumindest wenn man ihn in Maßen und zum richtigen Zeitpunkt trinkt. Das schreiben Wissenschaftler in einer Fachzeitschrift.

Sie haben Testpersonen ein Video von einem Überfall gezeigt und sie danach in mehrere Gruppen unterteilt. Einige bekamen Alkohol zu trinken, andere nicht. Später bekamen alle Falschinformationen zum gezeigten Video. Am Tag darauf sollten sie ihre Erinnerungen an das Überfallvideo berichten. Herauskam, dass diejenigen, die keinen Alkohol getrunken hatten, sich an mehr Falschinformationen erinnerten, als die Alkohol-Gruppen.

Die Forscher sagen, diejenigen, die nach dem Video Alkohol getrunken hatten, wurden vor den neuen, falschen Informationen zum Video offenbar geschützt. Oder anders gesagt: Der partielle Gedächtnisverlust durch den Alkohol kam zur rechten Zeit.