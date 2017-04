Warum fällt es uns so schwer, Robotern zu vertrauen?

Irgendetwas macht uns misstrauisch. Der Anthropologe Joffrey Becker vom MIT in den USA schreibt auf dem Portal The Conversation, woran das liegt. Er meint, im ersten Moment gehen wir generell davon aus, es mit Lebewesen zu tun zu haben. Wenn sich dann rausstellt: Es ist eine Maschine, kein Mensch, dann bekommen wir Angst. Der japanische Wissenschaftler Masahiro Mori hat das schon in den 70er Jahren untersucht und es das "unheimliche Tal" genannt. Wir halten den Roboter erstmal für eine Art Zombie.

Becker schreibt, dass wir misstrauisch sind, weil wir nicht wissen, ob der Roboter irgendwelche Absichten hat. Sobald wir erkennen, welche Aufgaben der Roboter erfüllt, werden wir zutraulicher. Oft fangen wir auch an, mit ihm zu reden oder zu spielen und behandeln ihn ähnlich wie ein Haustier. Becker meint, wir sind zwar misstrauisch, aber auch ganz schön fasziniert von Technologien wie Robotern.