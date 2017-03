Nach Angaben der Organisatoren waren es in mehr als 50 europäischen Städten mindestens 20.000 Menschen. In Berlin zählte die Polizei rund 2.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von 4.000 Regenschirmen, wegen des schlechten Wetters. Auch in weiteren 45 deutschen Städten waren Kundgebungen angemeldet. Thematisch ging es unter anderem um die Wahl in den Niederlanden.

Die Bewegung "Pulse of Europe" war im Herbst in Frankfurt gegründet worden. Jeden Sonntag veranstaltet sie Demos, um für die EU zu werben und gegen Nationalismus zu protestieren. Das soll bis mindestens zum 7. Mai so gehen, dann findet in Frankreich die Stichwahl um die Präsidentschaft statt. Front-National-Kandidatin Marine Le Pen werden dabei gute Chancen eingeräumt, in die Stichwahl einzuziehen.