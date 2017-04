Mehrere Wirtschaftsforscher haben untersucht, wie sich Gruppen der Bevölkerung in den USA polarisiert haben. In einem Arbeitspapier kommen sie zu dem Ergebnis: Es sind vor allem ältere Menschen, die das Netz von allen am wenigsten nutzen. Die Forscher haben Daten aus Wahlstudien der Jahre 1996 bis 2012 ausgewertet. In dieser Zeit sind in dem Index der Forscher vor allem die Meinungsunterschiede bei Menschen ab 75 größer geworden. Bei dieser Gruppe ging der Wert um 0,38 Prozentpunkte nach oben. Bei Menschen unter 40 waren es laut Arbeitspapier nur 0,05 Punkte.

Die Forscher sagen: Soziale Medien spielen bei der Polarisierung sicher einer Rolle, sind aber nicht der Grund. Was wirklich verantwortlich ist, wissen die Forscher nicht. Sie vermuten aber, dass es Unterschiede beim Einkommen sein könnten. Denn auch die sind größer geworden.