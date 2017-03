An Bord hat sie mehr als 2.500 Kilo an wissenschaftlichem Untersuchungsmaterial. Die Kapsel landete am Sonntag per Fallschirm mitten im Pazifik, vor der südkalifornischen Küste. Für die Reise von der ISS zur Erde hatte sie fünfeinhalb Stunden gebraucht. Die nächste Versorgungskapsel der Nasa soll am Freitag zur ISS geschickt werden. Sie wird allerdings beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen.

Auf der ISS sind aktuell ein Franzose, zwei US-Amerikaner und drei Russen stationiert.