In Deutschland ist die Abstimmung über eine Verfassungsänderung in der Türkei losgegangen.

Rund 1,4 Millionen Deutsch-Türken dürfen in den kommenden zwei Wochen ihre Stimme abgeben. In der Türkei selbst wird am 16. April über die Verfassungsänderung abgestimmt. Mindestens 51 Prozent müssten für die Verfassungsänderung stimmen, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann. Laut den letzten Umfragen in der Türkei könnte es knapp werden.

Bei der Verfassungsänderung geht es um verschiedene Punkte, die alle drei Bereiche der staatlichen Gewaltenteilung in der Türkei betreffen: Legislative, Exekutive und Judikative. Es geht also nicht nur um die Frage, ob Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht bekommen soll. Es geht auch um Änderungen, die die rechtliche Stellung des Parlaments betreffen und um Änderungen, die die Gerichte direkt betreffen.