Die Rührseligkeit von Touristen in Rom hat der katholischen Hilfsorganisation Caritas eine Rekord-Spende beschert.

Im letzten Jahr hat die Organiation 1,4 Millionen Euro in Münzgeld aus dem Trevi-Brunnen rausgefischt. So viel wie noch nie. Wie die Zeitung La Repubblica schreibt, waren darunter vor allem Euro, US-Dollar und japanische Yen. Deutlich zugenommen gegenüber früheren Jahren hätten australische Dollar.

Die Caritas finanziert damit Hilfsprojekte: Ein Drittel zum Beispiel geht an die Aufnahme von Bedürftigen; ein Viertel etwa an Familien in Schwierigkeiten.

Immer öfter werfen Rombesucher auch Medaillen in den Brunnen, zum Beispiel vom Papst oder der Gottesmutter Maria. Hintergrund ist die Touristen-Tradition, eine Münze in das Becken des Trevi-Monuments zu werfen - in der Hoffnung, nach Rom zurückzukehren.

Der Fonana di Trevi ist mit etwa 26 Metern Höhe und 50 Metern Breite der größte Brunnen Roms. Das spätbarocke Monument war bis Ende 2015 anderthalb Jahre lang restauriert worden und deswegen abgesperrt.