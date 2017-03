Zwei Riesenpandas in Tokio haben sich das erste Mal seit vier Jahren gepaart. Laut Zooverwaltung hatten sich Ri Ri und Shin Shin vorher schon länger angeschmachtet, waren aber noch durch ein Gitter getrennt. Der anschließende Liebesakt dauerte weniger als eine Minute.

Die Panda-Paarung hatte auch wirtschaftliche Folgen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg legten heute die Aktien einer Restaurant-Kette zu, die am Zoo eine Filiale unterhält. Laut Bloomberg war das schon 2013 der Fall, als das letzte Mal Hoffnung auf eine Schwangerschaft von Shin Shin bestand. Denn so ein Nachwuchs brächte auch mehr Touristen.

Ob Shin Shin jetzt tatsächlich schwanger ist, wird sich in etwa einem Monat zeigen. Jetzt leben die Riesenpandas wieder getrennt, wie sie es in der Wildnis auch täten. Ein Zusammenzuleben könnte zu Krach und Verletzungen führen. Riesenpandas sind dafür bekannt, dass sich ihre Paarung schwierig gestaltet. Die Weibchen sind nur an zwei bis drei Tagen im Jahr empfänglich und die Männchen so tollpatschig, dass es selten zu einer Befruchtung kommt.