Wer schon mal in San Francisco war, kennt sehr wahrscheinlich den Kalifornischen Seelöwen - eine der Touristenattraktionen an der US-Westküste.

Ein Paläonthologe vom Natural History Museum in Los Angeles hat jetzt Fossilien eines weiteren Verwandten entdeckt, der vor etwa 15 Millionen Jahren an der Küste von Kalifornien lebte - getauft wurde er Orange Sea Lion (Eotaria citrica). Dabei handelte es sich um ein frühes Mitglied der Familie der Ohrenrobben. Die Robbe schwamm durch Gewässer, die damals Orange County südlich von Los Angeles bedeckten. Sie lebte in einer Zeit, in der die meisten Robben kleiner waren als heute. Der Fossilienexperte schreibt, dass durch die verschiedenen Abstammungslinien von Robben eine Zunahme der Körpergröße zu beobachten ist. Ähnliche Veränderungen gab es auch bei Seevögeln, Weichtieren und Walen in der Gegend - ein Hinweis darauf, dass die Produktivität des Meeres zunahm.