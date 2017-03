Auf einem Sondergipfel in Rom wollen die Staats- und Regierungschefs das heute würdigen. Außerdem wollen sie eine Erklärung zur Zukunft der EU verabschieden, auch mit Blick auf den Brexit. Weil Großbritannien auf der EU austreten will, ist Premierministerin Theresa May nicht bei dem Treffen dabei.

In Rom wollen außerdem zehntausende Menschen auf die Straße gehen - gegen die EU, aber auch dafür, und zwar beim "March of Europe". Er war ursprünglich nur in Rom geplant, es machen aber auch andere europäische Städte mit; Tausende Menschen werden zum Beispiel in Berlin erwartet.