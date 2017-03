Forscher der New Yorker Universität Binghamton haben sich die Bewegung vorgenommen, die zum Beispiel Muslime beim Beten machen. Also: Mit eher gestrecktem Rücken im 90-Grad-Winkel nach vorne beugen, wieder gerade hinstellen, dann mit beiden Beinen gleichzeitig in die Hocke gehen, die Arme auf den Boden abstützen und mit dem Kopf den Boden berühren. Diese Bewegung wiederholen gläubige Muslime sehr oft pro Tag.

Die Forscher sind Ingenieure und haben sich die Bewegung aus technischer Sicht angeschaut, mithilfe von Computersimulationen. Ihrer Studie zufolge hilft sie gegen Schmerzen im unteren Rücken - allerdings nur, wenn sie richtig ausgeführt wird und alle Winkel stimmen.

Die Forscher sagen, dass es ähnliche Bewegungen auch im Yoga oder bei der Physiotherapie gibt, aber auch beim Beten von Juden und Christen, wenn sie sich verbeugen oder hinknien. Auf jeden Fall halte Beten körperlich fit.