In Russland haben heute tausende Menschen gegen Korruption demonstriert. Sie gingen in mehreren russischen Städten auf die Straße.

Beobachter sprechen von einer der größten Aktionen seit den Massenprotesten in Russland 2011 und 2012. Die Demo in der russichen Haupfstadt hatte nach Angaben der Polizei 7000 bis 8000 Teilnehmer. Die Wut der Demonstranten richtet sich gegen Korruption und dagegen, dass Einkommen und Sozialleistungen sinken. Der Aufruf zu den Demos kam vom Oppositionspolitiker Alexej Nawalny.

Die Polizei ging in Moskau gegen die Demonstranten vor. Nawalny selbst wurde nach einem Bericht einer russischen Nachrichtenagentur gleich am Anfang der Demo festgenommen. Auch etwa hundert seiner Anhänger sind von der Polizei aufgegriffen worden. Die Stadtverwaltung hatte die Demo in Moskau nicht genehmigt. Sie sagt, dass die Organisatoren alternative Orte am Stadtrand abgelehnt hätten.



Im russischen Fernsehen sind die Demonstrationen kein Thema gewesen. Bilder der Demos wurden von Oppositionellen zum Teil live im Netz übertragen.