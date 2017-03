Russische Firmen und Privatleute haben offenbar jahrelang im großen Stil Schwarzgeld in der EU gewaschen.

Das haben Recherchen eines internationalen Recherchenetzwerks aus 30 Ländern ergeben, darunter die Süddeutsche Zeitung und der Guardian . Demnach wurde das Geld über britische Briefkastenfirmen und mutmaßlich korrupte Richter aus Moldawien auf legale Konten überwiesen und dann zum Einkaufen genutzt - zum Beispiel bei Bogner, BASF und vielen kleineren Unternehmen. Von 70.000 Überweisungen, die die Journalisten ausgewertet haben, sollen laut Süddeutsche rund 660 Mal Rechnungen in Deutschland bezahlt worden sein.

Insgesamt sollen so zwischen 2010 und 2014 über 20 Milliarden Dollar Schwarzgeld aus Russland in die EU geflossen sein. Wie das Ganze genau abgelaufen ist, das zeigt die Süddeutsche Zeitung in einem Erklärvideo.