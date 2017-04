Enceladus hat eine dicke Eisschicht, unter der ein großer Ozean vermutet wird. Die Forscher sagen, der Wasserstoff kann nur durch eine hydrothermische Reaktion entstanden sein.

Auf der Erde gibt es so etwas: in Rissen am Boden von Tiefseegebieten mit vulkanischer Aktivität. Durch frei werdende Energie entstehen in diesen Ökosystemen auch ohne Licht Mikroorganismen.