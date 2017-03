Der Hund weiß es sehr früh

Auch in früheren Studien hatten Hunde schon sehr treffsicher andere Krebsarten wie in Darm oder Prostata erkannt, in Würzburg gab es sogar Tests, bei denen die Tiere an der Atemluft von Menschen gerochen haben, dass sie Lungenkrebs hatten. Außerdem erzählen auch immer wieder Hundebesitzer, wie sie von ihren Vierbeinern darauf gebracht worden, dass sie krebskrank sind.