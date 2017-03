So groß und so kräftig bei so wenig Schlaf!

Elefanten brauchen offenbar nur einen Power-Nap. Laut einer Studie schläft kein bislang beobachtetes Säugetier so wenig wie der Afrikanische Elefant. Südafrikanische Biologen hatten in freier Wildbahn in Botswana zwei Elefantenweibchen über einen Monat beobachtet durch GPS-Ortung und implantierten Sensor. Die Tiere schliefen demnach nur zwei Stunden pro Tag, durchschnittlich, an manchen Tagen schliefen sie sogar überhaupt nicht. Im Fachmagazin Plos One schreiben die Biologen, dass die Weibchen auch nur etwa jeden dritten Tag im Liegen schliefen, sonst im Stehen. Und meistens zwischen zwei und sechs Uhr in der Nacht.

Neu ist den Forschern zufolge, dass sie Elefanten in freier Wildbahn beobachtet haben. Bisher haben Wissenschaftler den Elefanten-Schlaf nur in Gefangenschaft studiert und eine mittlere Dauer von vier bis sechs Stunden verzeichnet. Übrigens galt bisher ein Zuchtpferd als das Säugetier mit dem kürzesten Schlaf, es brauchte drei Stunden.