Aber je nach Land, in dem sie geboren wurden, plärren die Kleinen unterschiedlich stark. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationaler Vergleich der britischen Universität Warwick, für den Studien zu insgesamt fast 9.000 Babys zusammengefasst wurden.

Demnach schreien die Babys in Großbritannien, Kanada, Italien und den Niederlanden am meisten - in Dänemark, Deutschland und Japan am wenigsten. Im Schnitt schreit ein Neugeborenes zwei Stunden am Tag - bis zum Alter von sechs Wochen wird's noch etwas mehr, und dann wird das Schreien weniger.

Die Kinderärzte wollen mit ihrer Arbeit neue Richtwerte dafür vorlegen, wie viel Schreien normal ist und ab wann sich Eltern Sorgen machen müssen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern können laut den Wissenschaftlern genetisch bedingt sein oder durch unterschiedliche Erfahrungen der Mütter in der Schwangerschaft - wahrscheinlich gibt es aber auch kulturelle Unterschiede: Die Forscher haben schon festgestellt, dass dänische Eltern mehr Körperkontakt halten - und, dass die Deutschen ihre Kinder etwas länger liegen lassen, wenn sie schreien.