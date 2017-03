Laut einer Studie im Auftrag der Bertelsmannstiftung ist das Risiko bei den Schülern ohne deutschen Pass höher, dass sie die Schule abbrechen - und es ist in den letzten sechs Jahren leicht gestiegen. Jeder Achte in dieser Gruppe bricht die Schule ab. Dabei gibt es bei allen Schülern unterm Strich weniger Schulabbrecher.

Große Unterschiede gibt es auch bei der sozialen Herkunft der Schüler: Neuntklässler aus sozial schwächeren Milieus liegen bei der Lesekompetenz fast zwei Schuljahre hinter denen, deren Eltern besser gestellt sind.

Der Bildungserfolg hängt außerdem davon ab, wo man in Deutschland wohnt: So machen in Hamburg über 60 Prozent der Schüler Abitur, in Sachsen-Anhalt sind es nur knapp 40 Prozent.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: So ist das Schulsystem laut der Studie durchlässiger geworden, die Zahl der Ganztagsschulen steigt und das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung kommt voran.

Für die Studie haben Wissenschaftler der Universitäten Dortmund und Jena Schulstatistiken aus dem Schuljahr 2014/2015 ausgewertet.