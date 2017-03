Uber legt seine selbstfahrenden Autos erst einmal still.

Einer der Testwagen des Fahrdienstanbieter aus den USA ist im Bundesstaat Arizona in einem Unfall verwickelt gewesen. Dabei soll zwar niemand ernsthaft verletzt worden sein. Das Roboter-Auto von Uber kippte allerdings auf die Seite. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer eines anderen Autos dem Uber-Wagen die Vorfahrt genommen. Die Autos krachten ineinander.

Ubers Kerngeschäft ist, Fahrten in Privattaxis zu vermitteln. Das Unternehmen arbeitet aber schon länger daran, seinen Service auch mit selbstfahrenden Autos anzubieten. Tests dazu laufen in San Francisco und Pittsburgh. Dabei sitzt aber immer noch ein Fahrer im Auto, der in Notfällen die Kontrolle übernehmen kann.

Uber hatte aber auch schon Ärger in Kalifornien, weil es Roboterautos erst ohne besondere Genehmigung auf die Straße geschickt hatte.