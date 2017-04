In Sierra Leone dürfen schwangere Mädchen nicht in normale Schulen - sie müssen auf Sonderschulen gehen.

Das Bildungsministerium ist nämlich der Ansicht, dass sie einen schlechten Einfluss auf die anderen Kinder haben könnten. Vor allem - Zitat - "unschuldige Mädchen" könnten negativ beeinflusst werden, wenn sie Kontakt mit Schwangeren hätten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International meint, dass die Sonderschulen für schwangere Mädchen gegen Menschenrechte verstoßen. Eine Sprecherin sagte dem Sender Al Jazeera, so etwas trage nicht dazu bei, Teenager-Schwangerschaften zu verhindern. Stattdessen müsse man in Sierra Leone Sexualkunde unterrichten und über sexuelle Gewalt sprechen. In dem westafrikanischen Land ist jede dritte Schwangere minderjährig.