Schulgeld mit Vieh bezahlen

Simbabwe lässt wegen der krassen Geldnot neue Zahlungsmöglichkeiten zu.

Wie die Zeitung Sunday Mail berichtet, können Eltern auf dem Land Schulgebühren demnächst auch mit Vieh bezahlen. Bildungsstaatsekretärin Sylvia Utete-Masango sagte, in den Städten könnten sie das Schulgeld auch abarbeiten. Die Regierung in dem südafrikanischen Land hatte in den vergangenen Monaten schon versucht, die Geldknappheit zu bekämpfen und hatte Wertscheine eingeführt.

Simbabwe leidet unter einer starken Inflation und steht wirtschaftlich am Abgrund. 2009 gab das Land seine eigene Währung auf und verwendet seitdem US-Dollar. Weil Simbabwe wenig selbst produziert, viel importiert und deshalb Geld aus dem Land fließt, sind die Währungsreserven fast aufgebraucht. Kredite aus dem Ausland bekommt die Regierung von Präsident Robert Mugabe kaum noch. Er ist seit 1980 an der Macht, das älteste Staatsoberhaupt weltweit und regiert das Land diktatorisch.