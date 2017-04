Die Bundesregierung hat die Analyse nach langem Hin und Her abgesegnet. Laut Nahles besitzen die reichsten zehn Prozent der Haushalte in Deutschland inzwischen mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens. Auf der anderen Seite verdienen die unteren 40 Prozent der Beschäftigten heute - verrechnet mit den Lebenskosten - weniger, als in den 90er Jahren. Nahles sagte aber auch, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich durch den Mindestlohn wieder etwas schließe.

Um die Endfassung des Berichts hatten Union und SPD monatelang gestritten.

In der endgültigen Fassung ist unter anderem die Schlussfolgerung gestrichen worden, dass politische Veränderungen wahrscheinlicher werden, wenn sie von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt werden.