Auf einem Sonderparteitag in Berlin wurde er von seinen Parteikollegen mit 100 Prozent der gültigen Stimmen zum Nachfolger von Sigmar Gabriel ernannt. Anschließend wurde Schulz auch offiziell als Kanzlerkandidat für die anstehende Bundestagswahl im September bestätigt. Gabriel hatte auf beide Posten verzichtet. Seitdem liegt die SPD in Umfragen gleichauf mit der Union.

Steinmeier löst Gauck als Bundespräsident ab

Auch im Schloss Bellevue in Berlin gab es heute einen Wechsel. Frank-Walter Steinmeier ist seit Sonntag offiziell neuer Bundespräsident. Am Mittag hat er seinen Vorgänger Joachim Gauck besucht, zur symbolischen Amtsübergabe. Am Mittwoch wird Steinmeier dann im Bundestag vereidigt. Gauck hatte aus Altersgründen auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Der 77-Jährige war schon am Freitag mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden.