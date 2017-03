Die sind teilweise so langlebig, dass wir sie heute noch lesen können. Mit unseren Speichermedien heutzutage sieht das anders aus - digitale Daten müssen regelmäßig umkopiert werden, weil sie sonst in wenigen Jahrzehnten unlesbar sein könnten. Deshalb sind die Forscher auf der Suche nach zuverlässigen und langlebigen Speichermedien - und haben jetzt eventuell eine Lösung gefunden.

Und zwar haben Wissenschaftler vom New York Genome Center Daten in DNA gespeichert. Das geht, weil der Basencode der DNA der binären Sprache von Computern sehr ähnlich ist. Der einzige Unterschied: Auf der Festplatte repräsentieren Nullen und Einsen die Daten, in der DNA sind es die Basen A, C, T und G.

Insgesamt sechs Testobjekte konnten so gespeichert werden, darunter ein französischer Film, ein Computer-Virus und ein vollständiges Betriebssystem. Positiv war, dass auch die Kopien der Kopien fehlerfrei ausgelesen werden konnten und es ist effizient: ein einziges Gramm DNA reicht demnach aus, um 215 Petabyte Daten speichern zu können. Ein Problem sind die Kosten, das ganze Verfahren ist extrem teuer.