Dänische Forscher von der Uni Aarhus haben getestet, wie eine Deadline die Spendenbereitschaft beeinflusst. Dafür schickten sie einen Spendenaufruf an rund 53.000 Dänen. Jeder von denen hatte in den letzten sechs Jahren schon einmal Geld für die dänische Kirchen-Nothilfe gespendet. Die Forscher haben diese Leute dann kontaktiert und aufgefordert, noch einmal was zu spenden - per E-Mail oder per SMS.

Das Zeitfenster, in dem gespendet werden konnte, war allerdings begrenzt: Ein Teil der angesprochenen Leute hatte eineinhalb Tage Zeit zu spenden, andere drei, wieder andere zehn Tage und der Rest bis zum nächsten Monatsersten. Die Deadline wurde damit begründet, dass nur in diesem Zeitraum ein anonymer Dritter die Spende erhöhen würde.