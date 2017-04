Zu diesem Ergebnis kommen britische und schwedische Forscher in einer Studie, deren Ergebnisse sie jetzt im Fachblatt Molecular Psychiatry veröffentlichten. Sie hatten 71 Patienten untersucht, die nach einem traumatischen Autounfall in der Notaufnahme eines Krankenhauses warteten. Eine Gruppe durfte 20 Minuten lang Tetris spielen. In der darauffolgenden Woche sollten die Patienten in einer Art Tagebuch alle sich aufdrängenden Erinnerungen an den Unfall notieren.

Das Ergebnis: Die Tetris-Spieler mussten deutlich seltener an den Unfall denken als die anderen Patienten. Außerdem empfanden sie die Erinnerungen als weniger bedrückend. Da es sich um eine Studie mit nur wenigen Teilnehmern handelt, kann sie nur erste Hinweise liefern, ob eine solche Therapieform sinnvoll sein könnte.

Der Berliner Psychologen Stefan Röpke war nicht an der Studie beteiligt. Seiner Meinung nach zeigt die Analyse nicht, dass sich posttraumatische Belastungsstörungen mit Tetris verhindern lassen. Dennoch geht der Ansatz aus seiner Sicht in die richtige Richtung. Die Menschen Computer spielen zu lassen sei wesentlich weniger aufwändig und deutlich günstiger als eine Therapie.