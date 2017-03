Im Fall von möglicher Spionage durch die Türkei in Deutschland ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft.

Der türkische Geheimdienst MIT soll Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausgeforscht haben. Ermittelt wird nach Angaben der Bundesanwaltschaft gegen Geheimdienstleute aus der Türkei, die aber bis jetzt unbekannt sind.



Auch der Verfassungsschutz geht dem Verdacht nach, dass der MIT in großem Umfang Türken in Deutschland ausspioniert hat. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch letzten Sommer verantwortlich. Deutsche Geheimdienstvertreter zweifeln das an. Sie sagen, dass es bis jetzt keinen Beleg der türkischen Regierung gibt für eine Schuld der Gülen-Leute. Der türkische Geheimdienst hatte dem Bundesnachrichtendienst auch schon eine Liste mit 300 Namen überreicht, die aus türkischer Sicht verdächtig sind. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnten die Betroffenen.

Die Bundesregierung hat empört darauf reagiert, dass die Türkei möglicherweise Agenten in Deutschland gegen Türken einsetzt. Innenminister Thomas de Maizière sagte, Spionageaktivitäten auf deutschem Boden nicht dulden zu wollen.