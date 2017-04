Die US-Eishockey-Profiliga NHL will nicht zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea.

Die NHL stört, dass sie dafür ihren Spielbetrieb mitten in der Saison für drei Wochen unterbrechen muss. Dafür wollte sie vom Internationalen Olympischen Komitee einen Ausgleich bekommen, zum Beispiel eine Übernahme von Versicherungs- und Reisekosten für die Spieler oder eine Anerkennung als Top-Sponsor. Die Verhandlungen dazu liefen über Jahre, jetzt hat sie die NHL für beendet erklärt.

Die Entscheidung trifft die wichtigsten Eishockey-Nationen, nicht nur die USA und Kanada - auch Schweden, Finnland und Russland haben in ihren Nationalteams fast nur NHL-Profis. Einige Eishockey-Spieler haben schon gesagt, dass sie trotzdem zu Olympia fahren wollen. Die Spieler-Vereinigung spricht von einer kurzsichtigen Entscheidung: Die NHL verschenke eine Möglichkeit, für den Eishockey-Sport auf einer großen internationalen Bühne zu werben - vor allem weil die nächsten beiden Olympischen Winterspiele in Asien stattfinden: 2018 in Pyeongchang (Südkorea) und 2022 in Peking (China).