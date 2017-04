Jetzt ist es Forschern aus den USA, Mexiko und Deutschland gelungen, solche Explosionen auch bei der Sternengeburt nachzuweisen. Die Europäische Südsternwarte (ESO) hat Bilder einer solchen Eruption veröffentlicht.

Die US-Wissenschaftler haben sich die feuerwerksähnlichen Überreste bei der Geburt mehrerer massereicher Sterne im Sternbild Orion angeschaut: die Orion-Molekülwolke 1. Wie überall im Universum entstehen dort Sterne, wenn eine Gaswolke mit einem Materie-Gehalt von mehreren hundert Sonnenmassen aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert. In den dichtesten Regionen entzünden sich dann laut ESO Vorläufer von Sternen, so genannte Protosterne. Kommen sie in die Nähe eines anderen Sterns, bevor sie die Sternentstehungsregion verlassen, können mitunter heftige Wechselwirkungen stattfinden. Die Forscher fanden heraus: Vor etwa 100.000 Jahren gab es mehrere Protosterne im Sternbild Orion, die sich gegenseitig festhielten und immer schneller wurden. Vor 500 Jahren kollidierten dann zwei dieser Sterne. Dabei wurden Gas und Staub frei und so viel Energie, wie die Sonne in zehn Millionen Jahren aussendet.

Dem amerikanischen Astronomenteam gelang es, mit dem Alma-Observatorium in Chile tief in diese Wolke hineinzublicken. Sie glauben, dass solche Explosionen zur Sternengeburt relativ oft vorkommen, aber nur von kurzer Dauer sind.