In Schweden ist für Montag Staatstrauer angeordnet - mit einer Schweigeminute zur Mittagsstunde.

Das kündigte Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven an, nachdem er einen Strauß roter Rosen in der Nähe des Tatorts niedergelegt hatte.

Die schwedischen Ermittler haben inzwischen Details zu dem Hauptverdächtigen des LKW-Anschlags bekannt gegeben. Der Festgenommene ist ein 39-jähriger Usbeke. Er soll den Laster gefahren haben, der Freitagnachmittag in eine Menschenmenge in Stockholm gerast ist. Zu den Hintergründen der Tat konnten die Ermittler nach eigener Aussage noch keine Angaben machen.

Mehrere schwedische Medien hatten berichtet, dass der Mann ein Anhänger der Terrormiliz IS sein soll. Die schwedischen Ermittler erklärten bei einer Pressekonferenz, dass der Verdächtige der Polizei seit letztem Jahr namentlich bekannt war. Sie konnten ihm aber offenbar nichts Strafbares nachweisen.

In dem LKW fanden die Ermittler ein technisches Gerät, dass dort - Zitat - nicht sein sollte. Sie untersuchen jetzt, um was genau es sich dabei handelt. Außerdem überprüft die Polizei, ob es möglicherweise weitere Tatbeteiligte gibt. Bei dem LKW-Angriff gestern in Stockholm waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.